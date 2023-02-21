Trabzonspor 6.2 milyon TL’yi AFAD’a bağışladı

Bordo-mavililer, Basel maçından elde edilen bilet gelirlerini, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a gönderdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oynanan ilk futbol müsabakası olan Trabzonspor-Basel karşılaşmasına bordo-mavililerin yaptığı çağrıyla diğer Türk takımlarınıntaraftarları da akın etmişti. İstanbul'un üç büyük kulübünün talebiyle de tanesi 100 TL'den hatıra biletleri satışa sunulmuştu. Fırtına'nın 1-0kazandığı UEFA Konferans Ligi playoff ilk maçının ardından, elde edilen gelir de belli oldu. Trabzonspor, tribünve hatıra bileti satışlarındanelde ettiği 6milyon 196 bin 574 TL+ KDV'lik geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla Ziraat Bankası aracılığıyla AFAD'a bağışladı.