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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Trabzonspor 6.2 milyon TL’yi AFAD’a bağışladı

Trabzonspor 6.2 milyon TL’yi AFAD’a bağışladı

Bordo-mavililer, Basel maçından elde edilen bilet gelirlerini, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oynanan ilk futbol müsabakası olan Trabzonspor-Basel karşılaşmasına bordo-mavililerin yaptığı çağrıyla diğer Türk takımlarının taraftarları da akın etmişti. İstanbul'un üç büyük kulübünün talebiyle de tanesi 100 TL'den hatıra biletleri satışa sunulmuştu. Fırtına'nın 1-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi playoff ilk maçının ardından, elde edilen gelir de belli oldu. Trabzonspor, tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği 6 milyon 196 bin 574 TL + KDV'lik geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla Ziraat Bankası aracılığıyla AFAD'a bağışladı.

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Trabzonspor 6.2 milyon TL’yi AFAD’a bağışladı
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