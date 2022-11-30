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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Trabzonspor A Spor’da sahne alıyor

Trabzonspor A Spor’da sahne alıyor
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Antalya'da kampa girdi. Bordo-mavili takımın kafilesinde U19 takımından 3 oyuncu (Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun) da yer aldı. Fırtına, Antalya'da iki önemli rakiple de karşılaşacak. Hull City (3 Aralık Cumartesi saat 16.00) ve Crystal Palace (7 Aralık Çarşamba saat 19.00) ile oynanacak özel müsabakalar, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

BARTRA'YA OPERASYON
Trabzonspor'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra, burun kıkırdağındaki hasar nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu. 31 yaşındaki stoper, Konyaspor maçında burnuna sert bir darbe almıştı

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Trabzonspor A Spor’da sahne alıyor
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