Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor
Giriş Tarihi: 13.9.2022 11:50

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor

AA
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor

Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezonun 6 haftalık döneminde en kötü performansı sergiledi

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor.

Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezonun 6 haftalık dönemindeki en düşük performansı sergiledi.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonun 8. haftasından itibaren Trabzonspor'da göreve başlayan Abdullah Avcı ile 6 haftalık dönemde 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkışa geçti.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yaşamadan yoluna devam etmişti.

Bu sezona iyi başlamadı

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 3 yenilgi alırken bu sezon ise mağlubiyetlerle erken tanıştı.

Bordo-mavililer, geçen sezon 30 haftalık dönemde 2 yenilgi alırken bu sezon 6 haftalık dönemde 2 mağlubiyet yaşadı.

10 resmi maçta 4 galibiyet

Trabzonspor, bu sezon Süper Kupa, Avrupa ve Ligde 10 resmi müsabakaya çıkarken 4'ünde galip geldi.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Karadeniz ekibi, kupayı müzesine getirerek sezona başladı.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, evinde Atakaş Hatayaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 3. hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında dış sahada 5-2'lik farklı yenilgi yaşadı. 4. haftada Galatasaray ile evinde golsüz berabere kalan bordo-mavililer, 5. haftada HangiKredi Ümraniyespor'u İstanbul'da 1-0'lık sonuçla geçti, 6. haftada ise Adana Demirspor deplasmanında 3-2 kaybetti.

Ligde istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, geçen sezon 14 puan ve averajla Beşiktaş'ın gerisinde 6. haftayı 2. sırada kapatırken, bu sezon ise 6. hafta sonunda 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Avrupa'da galibiyeti yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Avrupa'da galibiyet elde edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile eşleşen bordo-mavililer, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olup kendi evinde 0-0 berabere kalınca gruplara katılma başarısı gösteremedi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarıyla devam eden Karadeniz ekibi, Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak gruba kötü başlangıç yaptı.

Trabzonspor, Avrupa'da bu sezon 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Mart ayından beri sıkıntılı

Trabzonspor, geçen sezon 12 Mart'ta Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından sıkıntılı bir dönem yaşıyor.

Bordo-mavililer, ligin 30. haftasında 3-2 kaybettiği Çaykur Rizespor maçıyla sezon sonuna kadarki periyotta oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 5 beraberlik gördü.

Bu sezon da 6 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, toplam söz konusu dönemdeki 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belirlendi! İstanbul dahil ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Erdoğan detayları açıklıyor!
TOKİ başvuru 2022 şartları belli oldu! TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? e Devlet başvuru ekranı
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ödeniyor? Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül 2022 listesi sorgulama e-Devlet ekranı
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
Emekli promosyon 2022 Eylül ücretleri güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, son gün ne zaman?
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte TOKİ başvuruları hakkında bilgiler
GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru e-Devlet ekranı ile GSB personel alımı başvuru şartları
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA