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Giriş Tarihi: 10.9.2022 09:47

Trabzonspor, Avrupa'da mat oldu

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, Avrupa’da mat oldu

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 7 maçı da kazanamadı. Şampiyonlar Ligi biletini Kopenhag’a kaptıran Bordo-Mavililer, 80 dakika boyunca 10 kişi oynayan Ferencvaros’a yenilerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına da kötü bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'a geldikten sonra elde ettiği başarılarla hem kulüp tarihine geçen hem de kariyerinde ilkleri yaşayan Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında ise tam tersi bir performans sergiledi.

Bordo-Mavililer, deneyimli hoca yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon Konferans Ligi'nde Molde ile eşleşen Fırtına, 3-3 ve 1-1'lik skorların ardından penaltılarla turu geçen taraf oldu. Ancak play-off'ta Roma'ya 2-1 ve 3-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Trabzon, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenilirken, evinde 0-0 berabere kalarak gruplara katılamadı. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına ise 3-2'lik Ferencvaros yenilgisiyle başladı. Üstelik rakibi 16. dakikada sahada bir eksik kalmasına rağmen… Abdullah Avcı teknik direktör olarak Avrupa'da 31 maça çıkarken 17 yenilgi, 10 beraberlik aldı. Sadece 4 kez kazanabildi.

GOMEZ'İN DUYGULARI ÇOK KARIŞIK
Trabzonspor'un, Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 yenildiği maçta Maxi Gomez sahanın en iyileri arasında yer aldı. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Uruguaylı forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

"Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ancak takımımla çıkış yapmaktan, gol ve asistlere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğum birçok duygunun olduğu bir geceydi. Üç puanı kazanamadık ama yine de takım arkadaşlarımın harika çalışmalarından dolayı gururluyum. Güven için bir kez daha teşekkürler, gelişmeye devam edin."

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Trabzonspor, Avrupa'da mat oldu
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