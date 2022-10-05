Trabzonspor Barcelona gibi

Trabzonspor'un sezon başında Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, İspanyol gazetesi Marca'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Trabzon'a vardığı anıolarak nitelendiren İspanyol savunmacı şunları söyledi: "Bana taraftarların çok tutkulu, kulübü çok sevdikleri ve Trabzonspor için her şeylerini verdikleri anlatılmıştı. Havalimanında yüzlerce kişinin beni karşılaması çılgıncaydı. Hayrete düştüm."Buradaki oyun felsefesi daha önce Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda gördüğümle benzer özellikler taşıyor. Tek hedef şampiyonluk. Tek fark yeni bir kültür ve yeni bir dil... Bunlara da adapte olmaya çalışıyorum.Tesisler oldukça iyi durumda... Türkiye Ligi de oldukça çekişmeli ve zorlu bir lig."Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili İspanya'dan transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyolların ünlü gazetesi AS'ın haberine göre; yaz döneminde Manchester City'nin sahibi City Group'un satın aldığı Girona, 26 yaşındaki kaleci için devreye girip 12 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak transferin kapanmasına kısa bir süre kalmasından dolayı tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'da kaldı. Ayrıca Fransa'nın Rennes takımı, milli eldivenle ilgilendi fakat Alfred Gomis'i satamadığı için resmi bir adım atmadı.