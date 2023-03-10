Trabzonspor başımın üstünde

Şampiyonluk kupasını kaldırdığı sezonun ardından Trabzonspor kariyerine nokta koyan Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'ne veda ziyaretinde bulundu. Önemli başarılar yakaladığı bir takımdan ayrıldığını belirten 59 yaşındaki çalıştırıcı,dedi ve şu sözleri kullandı:beraber kazanıyor, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjisini bana ve takıma çok iyi yansıttılar.şehrine ve Trabzonspor'a gelirken, böyle bir hikâye yazacaksın, böyle bir senaryo yazacaksın deseler, buna kimse hemen böyle olacak demezdi.de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle yaşanması harika bir örnek.'Yerel basınla çok zorlanırsın' dediler ama hakikatenyörenin insanıyız, duyguları çok yoğun yaşıyoruz, ya dipte ya da tepede yaşıyoruz. Bunu biraz dengelemeye çalıştım aslında. Zaman zaman dengeledik diye düşünüyorum.TEKNIK direktör Abdullah Avcı'nın vedası sonrasında çok sayıda hoca ismi de havada uçuşmaya başladı.Özellikle sosyal medya üzerinden çok sayıda teknik adamın ismi Trabzonspor ile anılırken menajerler de sosyal medya etkisini kullanarak bazı isimleri öne çıkarmanın peşine düştü.KULÜPTE olağanüstü kongre hareketliliği tam gaz devam ediyor. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'a destek çıktı. Hekimoğlu," dedi. Bu arada Trabzonspor'un eski başkanlarındanda yazılı bir açıklama yaparak başkan adayı Doğan'a destek verdi: "Trabzonspor'un yeni yönetimini Mayıs ayı sonuna kadar yaklaşık 400 milyon TL'lik bir ödeme bekliyor. Mart ayında yapılması gereken rakam ise 300 milyon TL. Bu paranın 50 milyon TL'sini başkanlık makamına vekalet eden Ertuğrul Doğan 2 gün önce ödedi.