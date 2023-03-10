Trabzonspor başımın üstünde

"Çok yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjisini bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Karşılığını ise şampiyonlukla aldık." "Ayrılışların böyle olabilmesi harika bir örnek. Trabzonspor'da kasket nasıl başımızın üstündeyse Trabzonspor da benim başımın üstünde."
Şampiyonluk kupasını kaldırdığı sezonun ardından Trabzonspor kariyerine nokta koyan Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'ne veda ziyaretinde bulundu. Önemli başarılar yakaladığı bir takımdan ayrıldığını belirten 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Harika duygularyaşadık" dedi ve şu sözleri kullandı: HEP beraber kazanıyor, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjisini bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bununkarşılığını,uzun süredirbeklenen şampiyonluklaaldık.TRABZON şehrine ve Trabzonspor'a gelirken, böyle bir hikâye yazacaksın, böyle bir senaryo yazacaksın deseler, buna kimse hemen böyle olacak demezdi. Hayatımı ve varlığımıtekrar hissettiğim,çok güzel duyguları karşılıklıyaşadığım büyük camiadabunları yaşadığımiçin mutluyum.
'HEDEFİM MÜZEDE OLMAKTI'
Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle yaşanması harika bir örnek. Trabzonspor'da kasketnasıl başımızın üstündeyseTrabzonspor da benimbaşımın üstünde.GELIRKEN 'Yerel basınla çok zorlanırsın' dediler ama hakikaten 27-28ayda takıma ve bana verdiğinizdestek çok içinegirmedim ama anlattıklarıgibi değilsiniz.BU yörenin insanıyız, duyguları çok yoğun yaşıyoruz, ya dipte ya da tepede yaşıyoruz. Bunu biraz dengelemeye çalıştım aslında. Zaman zaman dengeledik diye düşünüyorum. Böyle bir kulübün tarihinde,müzesinde yer almakhedefimdi. O kasketile orada kalmak ve bunukaybetmemekti. Bütünderdim buydu...
SOSYAL MEDYADAN HOCA PAZARLIYORLAR!
TEKNIK direktör Abdullah Avcı'nın vedası sonrasında çok sayıda hoca ismi de havada uçuşmaya başladı. Yardımcı antrenörOrhan Ak'ın yeni teknik adam gelenekadar takımın başında olacağı açıklanırken,menajerler de kulübün kapısındaadeta sıraya girdi. Özellikle sosyal medya üzerinden çok sayıda teknik adamın ismi Trabzonspor ile anılırken menajerler de sosyal medya etkisini kullanarak bazı isimleri öne çıkarmanın peşine düştü. Kongre süreci devam edenTrabzonspor'da yeni teknik direktörünseçim sonrası belli olacağı öğrenildi.
DOĞAN'A İKİ DESTEK MESAJI
KULÜPTE olağanüstü kongre hareketliliği tam gaz devam ediyor. 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'a destek çıktı. Hekimoğlu, "Sayın Doğan, 5 yılboyunca maddi ve manevi büyükfedakarlıklarda bulundu. Artık edindiğibüyük tecrübeyle Trabzonsporbaşkanlığı zamanı gelmiştir. Bizedüşen de destek vermektir" dedi. Bu arada Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu da yazılı bir açıklama yaparak başkan adayı Doğan'a destek verdi: "Trabzonspor'un ekonomik olarakhali ortada. Ertuğrul Bey'in tek başınaliste yapmasını sağlayalım."
250
Trabzonspor'un yeni yönetimini Mayıs ayı sonuna kadar yaklaşık 400 milyon TL'lik bir ödeme bekliyor. Mart ayında yapılması gereken rakam ise 300 milyon TL. Bu paranın 50 milyon TL'sini başkanlık makamına vekalet eden Ertuğrul Doğan 2 gün önce ödedi.