Trabzonspor beni çok değiştirdi

Yunanistan Milli Takımı kaptanlığı da yapan Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas, ülke basınına bordo-mavili takımda yaşadığı değişimi anlattı.oynarken birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK ve milli takımda kanatta oynatıldım ancak tam performans veremedim. Trabzonspor'a geldiğimde ise tam anlamıyla 'komple' bir oyuncu oldum.geldiğimden beri düşünce tarzım ve futboblum gerçekten çok değişti.sorumluluk almak benim oyun karakterim açısından önemli çünkü takımın arkamda olduğunu bilmek bana özgüven sağlıyor.olarak, milli takım kaptanı olduğumda kendimi 'tamamlanmış' hissettim. Kariyerimin en büyük adımıydı ancak hâlâ takım için faydalı bir oyuncu olduğumu göstermek için uğraşıyorum.Türkiye ile eşleşme ihtimalini hiç düşünmedim ve düşünmek de istemiyorum. Ancak gerçekleşirse çok özel bir maç olur, özellikle benim için. Takım arkadaşlarıma karşı oynamak gerçekten enteresan olur.