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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Trabzonspor beni çok değiştirdi

Trabzonspor beni çok değiştirdi

“Bu formayı giyene kadar birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım. Ama Trabzonspor’da tam anlamıyla komple bir oyuncu oldum. Takıma katıldığımdan beri düşünce tarzım değişti”

Yunanistan Milli Takımı kaptanlığı da yapan Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas, ülke basınına bordo-mavili takımda yaşadığı değişimi anlattı. Açıklamalardan satır başları şöyle:
YUNANİSTAN'DA oynarken birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK ve milli takımda kanatta oynatıldım ancak tam performans veremedim. Trabzonspor'a geldiğimde ise tam anlamıyla 'komple' bir oyuncu oldum.
BU KULÜBE geldiğimden beri düşünce tarzım ve futboblum gerçekten çok değişti.
TRABZONSPOR'DA sorumluluk almak benim oyun karakterim açısından önemli çünkü takımın arkamda olduğunu bilmek bana özgüven sağlıyor.
MENTAL olarak, milli takım kaptanı olduğumda kendimi 'tamamlanmış' hissettim. Kariyerimin en büyük adımıydı ancak hâlâ takım için faydalı bir oyuncu olduğumu göstermek için uğraşıyorum.

YA RAKİP OLURSAK!
ULUSLAR LİGİ'NDE Türkiye ile eşleşme ihtimalini hiç düşünmedim ve düşünmek de istemiyorum. Ancak gerçekleşirse çok özel bir maç olur, özellikle benim için. Takım arkadaşlarıma karşı oynamak gerçekten enteresan olur.

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Trabzonspor beni çok değiştirdi
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