Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 26.8.2022 17:50

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı!

AA
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Misafir tribün biletlerinin ise yarın saat 14.00'ten itibaren 250 liradan satışa sunulacağı vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gülşen ne dedi, neden tutuklandı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, imam hatipliler için ne söyledi?
SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
KATLANIYOR! Emekli promosyon 2022 bankalar listesi ile en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Son dakika: CHP'li başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
SON DAKİKA | İbrahim Tatlıses'in aracına çarpan kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkole rastlandı
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA