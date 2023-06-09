Trabzonspor, iki yıldızın transferi için vites yükseltti gelıyorlar

Gelecek sezonda takımı yenilemek için düğmeye basan Trabzonspor'da Mislav Orsic ile Bruno Petkovic için görüşmeler olumlu ilerliyor. 2022- 23 sezonunun devre arasında Southampton'a transfer olan Orsic, takımı küme düşünce ayrılık gündeme gelirken Fırtına,İngilizler ayrılığa sıcak bakarken oyuncu da Bjelica faktörü ile Trabzonspor'a olumlu sinyal verdi. Bordomavililerin masada olduğu bir diğer isim Bruno Petkovic için de görüşmeler iyi yönde ilerliyor.28 yaşındaki golcünün Dinamo Zagreb'den ayrılmaya sıcak baktığı ve eski hocası Bjelica ile Trabzon'da buluşarak kariyerinde yeniden çıkış istediği öğrenildiİskender GÜNENbir aradan sonra gelen şampiyonluk...Her ne kadar futbol takım oyunu da olsa bazı oyuncular var ki başarıda diğerlerine göre daha fazla öne çıktı. Başta kaleci Uğurcan, Hamsik, Nwakaeme, Cornelius ve Dorukhan. Sezon başı ise özellikle Nwakaeme'nin takımdan ayrılması, sorunların başlangıcı olarak yorumlanmalı. Nwakaeme'nin yerine önde top tutma becerisi olan bir oyuncu transfer edilmesi gerekirdi. Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet kaliteli bir isim.Başarısızlığın nedenlerinden biri ise Hamsik, Visca ve Dorukhan gibi bu takımın oyun anlayışında farklılık yaratanların sakatlanmaları.