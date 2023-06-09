Trabzonspor, iki yıldızın transferi için vites yükseltti gelıyorlar
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Nenad Bjelica, iki eski talebesi olan Orsic ve Petkovic ile sürekli temasta. Bordo-mavili yönetim ise iki oyuncu ve kulüpleriyle görüşmelerde mutlu sona bir hayli yaklaştı
Gelecek sezonda takımı yenilemek için düğmeye basan Trabzonspor'da Mislav Orsic ile Bruno Petkovic için görüşmeler olumlu ilerliyor. 2022- 23 sezonunun devre arasında Southampton'a transfer olan Orsic, takımı küme düşünce ayrılık gündeme gelirken Fırtına, heriki kanatta da oynayabilen Hırvatfutbolcu için satın alma opsiyonlukiralama teklifi ile masayaoturdu. İngilizler ayrılığa sıcak bakarken oyuncu da Bjelica faktörü ile Trabzonspor'a olumlu sinyal verdi. Bordomavililerin masada olduğu bir diğer isim Bruno Petkovic için de görüşmeler iyi yönde ilerliyor.
KONTRATI BİTİYOR
28 yaşındaki golcünün Dinamo Zagreb'den ayrılmaya sıcak baktığı ve eski hocası Bjelica ile Trabzon'da buluşarak kariyerinde yeniden çıkış istediği öğrenildi.Oyuncunun, Hırvatkulübü ile 1 sezon kontratıkalması nedeniyle bordo-mavililerin eli güçlenirkenteknik direktörNenad Bjelicada iki eskiöğrencisiile sık sık görüşerekarayısoğutmuyor.
BİR GÖRÜŞ
İskender GÜNEN UZUN bir aradan sonra gelen şampiyonluk... Geçensezon takımı başarıya getirenunsur takım olma bilinci,kazanma azmi, coşkuve sorumluluk anlayışınınyüksek olması. Her ne kadar futbol takım oyunu da olsa bazı oyuncular var ki başarıda diğerlerine göre daha fazla öne çıktı. Başta kaleci Uğurcan, Hamsik, Nwakaeme, Cornelius ve Dorukhan. Sezon başı ise özellikle Nwakaeme'nin takımdan ayrılması, sorunların başlangıcı olarak yorumlanmalı. Nwakaeme'nin yerine önde top tutma becerisi olan bir oyuncu transfer edilmesi gerekirdi. Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet kaliteli bir isim. Takıma bu sezonkatkı yapsa da öndeboşluk bulduğundaetkili birisi. HedefŞampiyonlar Ligiise daha farklı bir transferpolitikası yapılması gerekirdi. Başarısızlığın nedenlerinden biri ise Hamsik, Visca ve Dorukhan gibi bu takımın oyun anlayışında farklılık yaratanların sakatlanmaları. Sonraki süreçise gerek Avrupa kupalarıgerekse ligde alınanbaşarısız sonuçlar takımınöz güvenini tamamenyitiriyor. Ayrıca birsezonda üç teknikadam değişti.