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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Trabzonspor, iki yıldızın transferi için vites yükseltti gelıyorlar

Trabzonspor, iki yıldızın transferi için vites yükseltti gelıyorlar

Nenad Bjelica, iki eski talebesi olan Orsic ve Petkovic ile sürekli temasta. Bordo-mavili yönetim ise iki oyuncu ve kulüpleriyle görüşmelerde mutlu sona bir hayli yaklaştı

Gelecek sezonda takımı yenilemek için düğmeye basan Trabzonspor'da Mislav Orsic ile Bruno Petkovic için görüşmeler olumlu ilerliyor. 2022- 23 sezonunun devre arasında Southampton'a transfer olan Orsic, takımı küme düşünce ayrılık gündeme gelirken Fırtına, her iki kanatta da oynayabilen Hırvat futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile masaya oturdu. İngilizler ayrılığa sıcak bakarken oyuncu da Bjelica faktörü ile Trabzonspor'a olumlu sinyal verdi. Bordomavililerin masada olduğu bir diğer isim Bruno Petkovic için de görüşmeler iyi yönde ilerliyor.

KONTRATI BİTİYOR
28 yaşındaki golcünün Dinamo Zagreb'den ayrılmaya sıcak baktığı ve eski hocası Bjelica ile Trabzon'da buluşarak kariyerinde yeniden çıkış istediği öğrenildi. Oyuncunun, Hırvat kulübü ile 1 sezon kontratı kalması nedeniyle bordo- mavililerin eli güçlenirken teknik direktör Nenad Bjelica da iki eski öğrencisi ile sık sık görüşerek arayı soğutmuyor.

BİR GÖRÜŞ
İskender GÜNEN
UZUN bir aradan sonra gelen şampiyonluk... Geçen sezon takımı başarıya getiren unsur takım olma bilinci, kazanma azmi, coşku ve sorumluluk anlayışının yüksek olması. Her ne kadar futbol takım oyunu da olsa bazı oyuncular var ki başarıda diğerlerine göre daha fazla öne çıktı. Başta kaleci Uğurcan, Hamsik, Nwakaeme, Cornelius ve Dorukhan. Sezon başı ise özellikle Nwakaeme'nin takımdan ayrılması, sorunların başlangıcı olarak yorumlanmalı. Nwakaeme'nin yerine önde top tutma becerisi olan bir oyuncu transfer edilmesi gerekirdi. Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet kaliteli bir isim. Takıma bu sezon katkı yapsa da önde boşluk bulduğunda etkili birisi. Hedef Şampiyonlar Ligi ise daha farklı bir transfer politikası yapılması gerekirdi. Başarısızlığın nedenlerinden biri ise Hamsik, Visca ve Dorukhan gibi bu takımın oyun anlayışında farklılık yaratanların sakatlanmaları. Sonraki süreç ise gerek Avrupa kupaları gerekse ligde alınan başarısız sonuçlar takımın öz güvenini tamamen yitiriyor. Ayrıca bir sezonda üç teknik adam değişti.

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Trabzonspor, iki yıldızın transferi için vites yükseltti gelıyorlar
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