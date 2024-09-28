Trabzonspor ilki başardı!

Trabzonspor Kulübü, dün itibariyle borçlarını kapatarak Bankalar Birliği anlaşmasından ilk çıkan kulüp oldu.Senelik 700 milyon liralık faiz yükünden kurtulan Karadeniz kulübü, ekonomik bağımsızlık yolunda tarihi bir adım attı.2030 yılına kadar olan Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkmak, kulübe büyük bir nefes aldırdı.Bunlar gerçekleştiğinde Trabzonspor, 4 büyükler içindeki borçsuz tek kulüp olmayı hedefliyor. Konuyla ilgili Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki hafta detaylı bir bilgilendirme toplantısı yapması bekleniyor.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında camiaya mesaj gönderdi. Artık tartışmaları bir kenara koymak zorunda olduklarını belirten Doğan, "Doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor…ve Süper Lig hedefine doludizgin koşacağız ya da Trabzonspor'a fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikâyetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız" diye konuştu. Verilecek desteğin önemine de vurgu yapan Doğan,ifadelerini kullandı.