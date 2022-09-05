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Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:20

Trabzonspor kalede mutlu! Fırtına'da Muhammet Taha etkisi...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor kalede mutlu! Fırtına’da Muhammet Taha etkisi...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasıyla beraber kaleyi devralan Muhammet Taha Tepe, 2 maçta hatasız oynayarak kalesinde gol görmedi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan Trabzonspor, 10 puan topladı. Karadeniz ekibi söz konusu 5 maçın 4'ünde ise kalesini gole kapattı.

Fırtına gollerin tamamını Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maçta yedi. İlk hafta İstanbulspor müsabakasında sağ bekte Larsen, merkezde Hugo- Dorukhan sol bekte ise Eren görev yaptı. 2. haftadaki Hatayspor maçında Dorukhan sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Denswil stopere geçti. 3'üncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında ise yine aynı isimlerle başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında Hugo-Bartra değişikliği yapmıştı.

BİR TEK ANTALYASPOR MAÇI
Dördüncü haftadaki Galatasasay maçında Uğurcan'ın sakatlığı nedeniyle Muhammet Taha Tepe kaleyi devraldı. Savunmada ise Bartra-Hugo ikilisi oynadı. Son Ümraniye deplasmanına yine Muhammet çıkarken savunmanın sağında Dorukhan, merkezde Bartra ve Denswil, sol bekte Eren görev aldı. Trabzonspor'un 5 maçında da savunmada sürekli farklı oyuncular forma giyse de Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşması hariç kaleye duvar örülmesi başarılı bir istatistik olarak öne çıktı.

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Trabzonspor kalede mutlu! Fırtına'da Muhammet Taha etkisi...
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