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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Trabzonspor kapılarını çocuklar için açtı

Trabzonspor kapılarını çocuklar için açtı
Deprem bölgesine ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlarını gönderen Trabzonspor, tesislerini de depremde zarar gören çocuklar için açtı. Bordo-mavili kulüp, Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'nin, aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarını ağırlamak için hazır hale getirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri'nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor kapılarını çocuklar için açtı
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