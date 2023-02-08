Trabzonspor kapılarını çocuklar için açtı

Deprem bölgesine ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlarını gönderen Trabzonspor, tesislerini de depremde zarar gören çocuklar için açtı. Bordo-mavili kulüp, Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'nin, aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarını ağırlamak için hazır hale getirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri'nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.