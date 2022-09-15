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Giriş Tarihi: 15.9.2022 22:23

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu! "Çok iyi Trabzonspor vardı"

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu! Çok iyi Trabzonspor vardı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. O son gol bize yakışmadı. Onu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. O son gol bize yakışmadı. Onu kabul etmiyorum."

"Abdülkadir Ömür'ün mide bulantısı vardı gündüzden beri. Çok önemli bir şeyi olmadığını düşünüyoruz."

"Trezeguet, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunu bir gün yapacağını biliyordum. Taraftarın desteği ona devam etsin, özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Bir değişime girdik, gelen oyuncu da şampiyon olan takıma geliyor."

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Trabzonspor - Kızılyıldız maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu! "Çok iyi Trabzonspor vardı"
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