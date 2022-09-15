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Giriş Tarihi: 15.9.2022 18:25 Son Güncelleme: 15.9.2022 20:09

Trabzonspor, Kızılyıldız'ı ağırlıyor! Maçta ilk düdük çaldı | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor, Kızılyıldız’ı ağırlıyor! Maçta ilk düdük çaldı | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor... Bordo mavililer, kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Trabzonspor - Kızılyıldız maçının CANLI anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor... Bordo mavililer, kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Trabzonspor - Kızılyıldız maçının CANLI anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM

Trabzonspor 1-0 Kızılyıldız (İlk yarı oynanıyor)

16' Hamsik

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren - Siopis, Hamsik, Bakasetas - Djaniny, Trezeguet - Maxi Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor, Kızılyıldız'ı ağırlıyor! Maçta ilk düdük çaldı | UEFA Avrupa Ligi
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