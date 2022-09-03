Trabzonspor nefes aldı

Maçtaki ilk pozisyon 10.dakikada Gbamin'in ceza sahası dışından çektiği şut ile geldi. Ardından ise Trezeguet kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapamadı.İlk yarıda Ümraniye tehlike oluşturacak bir pozisyon üretemezken, Bardhi'nin 44. dakikada Trezeguet'ye çıkardığı topta Serkan Göksu araya girerek net golü engelledi.İkinci yarıya biri mecburi iki değişiklik yaparak başlayan Trabzonspor'da Umut ve Larsen oyuna dahil oldu. Gol ise 60. dakikada geldi. Bakasetas'ın uzaktan şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Trezeguet, kendi adına şanssızlığını yendi.Gol sonrasında kanatları daha iyi kullanan ancak net pozisyonlar üretmekte sıkıntı yaşayan Trabzonspor, rakibe neredeyse gollük pozisyon vermeden maçı kazandı.Bu sezon peş peşe yaşanan sakatlıklarla sarsılan Trabzonspor'a bir kötü haber de Dorukhan Toköz'den geldi. Ümraniyespor maçında rakibine hamle yapacakken kendini yere bırakan 26 yaşındaki futbolcu, hastaneye götürüldü. MR görüntülemesi sonucunda, Dorukhan'ın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiği açıklandı. Kulüp de oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sakatlıklardan yana sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Başkan Ağaoğlu, "Sakatlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyor, en son da Dorukhan eklendi. Maçtan ziyade en büyük sıkıntımız, Dorukhan'ın sakatlığı.dedi. Başkan, TFF'ye düzenlenen saldırı hakkında ise, "Futbolu, başarıya giden yolda her şey mübahtır düşüncesiyle bugüne getirdik. Camialar arası gerginlik yüksek" diye konuştu.Trabzonspor, son anda devreye girerek Fenerbahçe'ye transfer çalımı attığı Maxi Gomez için dün flaş bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer, sosyal medyada paylaştığı videoda,ifadelerini kullandı.Ümraniye maçıyla birlikte taraftarlarla buluşan Maxi Gomez'e büyük ilgi vardı. Uruguaylı yıldız da kendisine destek olan bordomavili futbolseverlere yumruk şovla karşılık verdi.Yeni transfer Umut Bozok dün bordo-mavili formayla ilk maçına çıktı. 46. dakikada oyuna dahil olan golcü futbolcu, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Benim için en önemlisi gol atmak, inşallah geçen sezon gibi başarılı olurum. Abdullah Avcı için sahada her şeyi yaparım. Hoca, bana güvendi" dedi.Trabzonspor'un en önemli transferlerinden biri olan Trezeguet, bordo-mavili formayla siftah yaptı. 60. dakikada Bakasetas'ın kaleciden dönen şutunu tamamlayarak ağları havalandıran Mısırlı oyuncu, Karadeniz ekibinde 8. maçında golle tanıştı.Trabzonspor'a 3 puanı kazandıran Trezeguet karşılaşma sonrası, "Şampiyon bir takıma geldiğimin farkındayım. Forma giydiğim maçlarda sadece kendim için değil takımım için oynuyorum. Golün bir şekilde geleceğini düşünüyordum zaten. Hamdolsun bugün de o gol geldi" diye konuştu.Trabzonspor lig tarihinde ilk kez eşleştiği Ümraniyespor'u tek golle geçti, Fırtına, 2018-19 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaştığı rakibine karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.