Trabzonspor, Rapid Wien maçı için Avusturya’ya gitti

Bordo-maviiller , Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 10.30 sıralarından Avusturya'ya hareket etti. Karadeniz ekibinde 24 futbolcu yer aldı. Takımın yeni transferi Batagov da kafilede yer aldı.







Trabzonspor'un Rapid Wien maçı kafilesinde Uğurcan Çakır, M.Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, bu Denis Dragus, Enis Destan ve Salih Malkoçoğlu yer aldı.