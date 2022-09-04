Trabzonspor sakatlık kabusu yaşıyor

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozdu. Geçen sezondan beri sakatlıklarla boğuşan Bordo-Mavililerde, kolu kırılan Edin Visca'nın ardından Dorukhan Toköz'ün de 4 ay sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarını bozdu.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında önce Gervinho, ardından Edgar ve sonrasında Hamsik'i yaşadıkları uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kullanamayan Fırtına'da bu sezon da benzer bir senaryo var. Hazırlık kampında sakatlanan ve şu ana kadar idmana çıkamayan Hüseyin Türkmen ile başlayan süreçte, sezonun ilk haftasında sakatlanan Hamsik 4, Uğurcan 2, Bakasetas da 1 hafta sahalardan uzak kaldı.

SAĞ BEK BÖLGESİNDE BÜYÜK TALİHSİZLİK

Üst üste gelen bu problemler Trabzonspor teknik ekibinin canını sıkarken, son 6 ay içerisinde sağ bek bölgesinde oynayan üç oyuncunun da sakatlanması ayrı bir endişe yarattı. Önce Bruno Peres, ardından Serkan Asan ve son olarak Dorukhan Toköz, savunmanın sağında oynarken çok ciddi sakatlıklar yaşadı.