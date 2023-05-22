Trabzonspor telafi peşinde

üper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek dış sahadaki galibiyet hasretini 10 maça çıkartan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında kazanıp bir nebze de olsa moral bulmak istiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki 4 maçta tek galibiyetini iç sahada Ankaragücü karşısında elde eden Fırtına'da Dorukhan ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren ise cezalı. Bu aradadahil edildi.