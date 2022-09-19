Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzonspor vazgeçmez!
Giriş Tarihi: 19.9.2022

Trabzonspor vazgeçmez!

Trabzonspor vazgeçmez!

Avcı: “Takımın enerjisi çok yüksek. Geçen sezonun şampiyonuyuz, bu sezon da adayıyız.”

Bartra'nın golü sonrasında büyük sevinç yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli ara öncesinde gelen galibiyetin çok kritik olduğunu söyledi. Yoğun tempoda artık günlerin bile karıştığını belirten deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "65. dakikaya kadar oyuna giremedik. Final paslarını yapamadık. Bu dakikadan sonra taraftar da devreye girdi. G.Antep gibi bir takımı 3-2 yenmek çok önemli. Takımın enerjisi çok yüksek. Takım olmak bu demek. Her gün işimiz daha da zorlaşacak. Geçen sezonun şampiyonuyuz, bu sezon da adayıyız. Trabzonspor vazgeçmez."

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 18 Eylül 2022 Masterchef'e veda eden yarışmacı kim oldu?
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, ne kadar zam gelir? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
TOKİ 100 BİN ARSA SATIŞI İÇİN GERİ SAYIM! 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru ekranı ve tüm detaylar
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
SON DAKİKA! 6'lı masada kriz yaratacak buluşma: Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?
Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor vazgeçmez!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA