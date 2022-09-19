Trabzonspor vazgeçmez!

Bartra'nın golü sonrasında büyük sevinç yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli ara öncesinde gelen galibiyetin çok kritik olduğunu söyledi. Yoğun tempoda artık günlerin bile karıştığını belirten deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "65. dakikaya kadar oyuna giremedik. Final paslarını yapamadık. Bu dakikadan sonra taraftar da devreye girdi. G.Antep gibi bir takımı 3-2 yenmek çok önemli. Takımın enerjisi çok yüksek. Takım olmak bu demek.