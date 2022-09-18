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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Trabzonspor’a 2 müjde birden

Trabzonspor’a 2 müjde birden

Sakatlıklarını atlatan Larsen ve Gbamin idmana katıldı

Kızılyıldız ile oynanan maçta sakatlanan Larsen'in sol diz iç yan bağlarında sorun meydana gelmişti. MR'ı çekilen Danimarkalı oyuncunun yapılan kontrollerinde çok ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Tecrübeli futbolcu, dün takımın yaptığı son antrenmana katıldı ve hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığını atlatan Gbamin de idmanda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki oyuncuyla ilgili kararını maç saatinde verecek.

6 EKSİKLE HAZIRLANDI
Bordo-mavililer, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Sakatlıkları bulunan ve idmana çıkmayan Bruno Peres, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Antermanda futbolcuların neşeli görüntüleri de dikkat çekti.

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Trabzonspor’a 2 müjde birden
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