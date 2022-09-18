Trabzonspor’a 2 müjde birden

Kızılyıldız ile oynanan maçta sakatlanan Larsen'in sol diz iç yan bağlarında sorun meydana gelmişti.Tecrübeli futbolcu, dün takımın yaptığı son antrenmana katıldı ve hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığını atlatan Gbamin de idmanda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki oyuncuyla ilgili kararını maç saatinde verecek.Bordo-mavililer, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Sakatlıkları bulunan ve idmana çıkmayan Bruno Peres, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Antermanda futbolcuların neşeli görüntüleri de dikkat çekti.