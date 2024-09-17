Trabzonspor’a büyük müjde

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırım talebinin onaylanması üzerine yazılı bir açıklama yaparak, kulübün ekonomik anlamda atılımlarını anlattı. Doğan, "Geçen hafta itibarıyla onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibarıyla başladı.
Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği
olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibarıyla çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır" dedi.
İSTANBUL'DA İKİ DEV PROJE HAZIR
Doğan, İstanbul'da farklı iki dev proje hazırladıklarını da belirterek, "Bilindiği üzere İstanbul'daki Kartal arazisinin
30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibarıyla hisseleri borsada işlem gören şirketimiz tarafından devralınmıştı. Alınan bu devirle birlikte Kartal Tesisleri üzerinde yapmayı planladığımız projeler için önemli bir aşamayı da geride bıraktık. Sportif A.Ş. uhdesinde gerçekleştireceğimiz proje ile 3 milyar TL'nin
üzerinde bir gelir yaratmayı hedefliyoruz. Kartal arazisi dışında, süreçlerini belirli bir aşamaya getirdiğimiz büyük bir gayrimenkul projesinde de önemli bir mesafe aldık
. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle artık konuşulacak" ifadesini kullandı.
BANKAYA BORCU 2.5 MİLYAR TL İDİ
Başkan ayrıca Trabzon'da çok önemli projelerin olduğunu vurgulayarak, "Trabzon'da da önemli projelerin arifesindeyiz. Bu projeleri, halka açık olan şirketimiz uhdesinde gerçekleştirmek arzusundayız. Ekonomik tablomuzu sağlam bir hale getirmek istiyoruz"
dedi. Öte yandan Trabzonspor'un Bankalar Birliği ile anlaşması 2.5 milyar TL'yi kapsıyordu.