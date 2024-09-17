Trabzonspor’a büyük müjde

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırım talebinin onaylanması üzerine yazılı bir açıklama yaparak, kulübün ekonomik anlamda atılımlarını anlattı. Doğan, "Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık.olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibarıyla çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır" dedi.Doğan, İstanbul'da farklı iki dev proje hazırladıklarını da belirterek, "30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibarıyla hisseleri borsada işlem gören şirketimiz tarafından devralınmıştı. Alınan bu devirle birlikte Kartal Tesisleri üzerinde yapmayı planladığımız projeler için önemli bir aşamayı da geride bıraktık. Sportif A.Ş. uhdesinde gerçekleştireceğimizüzerinde bir gelir yaratmayı hedefliyoruz.. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle artık konuşulacak" ifadesini kullandı.Başkan ayrıca Trabzon'da çok önemli projelerin olduğunu vurgulayarak,dedi. Öte yandan Trabzonspor'un Bankalar Birliği ile anlaşması 2.5 milyar TL'yi kapsıyordu.