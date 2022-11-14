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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Trabzonspor’a sürprız orta saha

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a sürprız orta saha

Hamsik’in yanına takviye yapmak isteyen bordomavililere, menajerler tarafından Malmö’nün Makedon orta sahası Erdal Rakip teklif edildi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer dönemi için takviye işaretinde bulunmasının ardından, birçok oyuncunun ismi de bordo-mavililer ile anılmaya başladı. Hamsik ile rekabet edebilecek bir orta saha arayışı içerisinde olunması sebebiyle Malmö ile sözleşmesi 31 Aralık'ta kontratı bitecek Makedon futbolcu Erdal Rakip, kulübe önerildi. Geçen sezon Malmö formasıyla 35 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun, bu önerinin ardından kulüp yetkilileri tarafından da takip edildiği ve hakkında olumlu raporlar yer aldığı belirtildi. Oyuncunun menajeri de Türkiye'den birçok takımla görüştüklerini doğrulayarak, takımlar arasında Trabzonspor'un adının geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Malmö taraftarları ise Erdal Rakip'in ayrılmasını istemiyor.


KİMDİR?
Futbola Malmö'de başlayan Erdal Rakip, 2018'de bedelsiz transfer olduğu Benfica tarafından 6 aylığına Premier Lig ekibi Crystal Palace'a kiralandı. Ancak burada da hiç forma giyemeyen Erdal Rakip, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde tekrar Malmö'ye döndü. Makedonya ve İsveç pasaportları olan Erdal, 2018'de Abdülkadir Ömür karşılığında Lisandro Lopez ile birlikte Benfica tarafından Trabzonspor'a önerilen iki futbolcudan biriydi.

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Trabzonspor’a sürprız orta saha
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