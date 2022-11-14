Trabzonspor’a sürprız orta saha

Hamsik’in yanına takviye yapmak isteyen bordomavililere, menajerler tarafından Malmö’nün Makedon orta sahası Erdal Rakip teklif edildi
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer dönemi için takviye işaretinde bulunmasının ardından, birçok oyuncunun ismi de bordo-mavililer ile anılmaya başladı. Hamsik ilerekabet edebilecekbir orta sahaarayışı içerisindeolunması sebebiyleMalmö ile sözleşmesi31 Aralık'takontratı bitecekMakedon futbolcuErdal Rakip, kulübeönerildi. Geçen sezon Malmö formasıyla 35 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun, bu önerinin ardından kulüp yetkilileri tarafından da takip edildiği ve hakkında olumlu raporlar yer aldığı belirtildi. Oyuncunun menajeri de Türkiye'den birçok takımla görüştüklerini doğrulayarak, takımlar arasında Trabzonspor'un adının geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Malmö taraftarları iseErdal Rakip'in ayrılmasını istemiyor.
KİMDİR?
Futbola Malmö'de başlayan Erdal Rakip, 2018'de bedelsiz transfer olduğu Benfica tarafından 6 aylığına Premier Lig ekibi Crystal Palace'a kiralandı. Ancak burada da hiç forma giyemeyen Erdal Rakip, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde tekrar Malmö'ye döndü. Makedonya ve İsveç pasaportları olan Erdal, 2018'de Abdülkadir Ömür karşılığında Lisandro Lopez ile birlikte Benfica tarafından Trabzonspor'a önerilen iki futbolcudan biriydi.