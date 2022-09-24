Trabzonspor’a Yusuf Yazıcı müjdesi! Teknik heyet isterse...

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı.
Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi.
Trabzonspor'da kenardan gelen futbolcular sadece 4 kez skora katkı yapabildi. Fırtına; Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün gol bulduğu İstanbulspor ve Hatayspor maçlarını kazanırken Bardhi'nin iki gol attığı Antalyaspor ve Umut Bozok'un ağları sarstığı Ferencvaros karşılaşmalarını kaybetti.