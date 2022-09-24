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Giriş Tarihi: 24.9.2022 10:04 Son Güncelleme: 24.9.2022 10:14

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi! Teknik heyet isterse...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a Yusuf Yazıcı müjdesi! Teknik heyet isterse...

Süper Lig'de yeni sezon Abdullah Avcı önderliğinde başlayan Trabzonspor'a bir sevindirici haber kiralık olarak tekrardan kadrosuna kattığı milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan geldi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı.

Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi.

Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

AVCI'NIN 3 JOKERİ

Bordo-mavililer bu maçların sadece 5'inde 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sonradan oyuna en fazla aldığı isimler Djaniny, Denswil ve Abdülkadir Ömür oldu.

Trabzonspor'da kenardan gelen futbolcular sadece 4 kez skora katkı yapabildi. Fırtına; Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün gol bulduğu İstanbulspor ve Hatayspor maçlarını kazanırken Bardhi'nin iki gol attığı Antalyaspor ve Umut Bozok'un ağları sarstığı Ferencvaros karşılaşmalarını kaybetti.

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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi! Teknik heyet isterse...
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