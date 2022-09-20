Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın savunma planı belli oldu

Trabzonspor'da göreve geldiği günden itibaren savunma çalışmaları yaptıran ve sıkıntıyı çözen teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon yaşanan sorunlardan dolayı işi sıkı tutma kararı aldı. Son haftalarda kalesini gole kapatamayan bordo-mavililer, geçiş oyunu üzerine çalışmalar yapacak.
Bireysel hatalara da odaklanacak Fırtına, milli arayı fırsat bilecek ve bu eksikliğin giderilmesi noktasında yoğun bir çalışma programı içerisine girecek. Takım savunmasını geliştirmek üzerine organizasyonlar yapacak Avcı'nın öncelikli planı, yenilen gollerdeki hata oranını en aza indirmek. Gaziantep FK galibiyetinin ardından 4 gün izin yapacak Trabzonsporlu futbolcuları sıkı bir çalışma programı bekliyor.
HAMSİK ESKİYE DÖNDÜ
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, sakatlığının ardından ilk 11'de forma giydiği iki maçta da resital sundu. Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızılyıldız karşılaşmasının ardından Gaziantep FK mücadelesinde de sorumluluk alan 35 yaşındaki orta saha, teknik ekip ve takım arkadaşlarından özel tebrik aldı. Hamsik, Gaziantep FK karşısında 50 pasında %90.2'lik isabet oranı yakaladı. Ayrıca 4 uzun topunun hepsini adrese teslim ederken, 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.
DJANİNY'DEN İYİ HABER
Gaziantep maçında sakatlanan Djaniny'nin çekilen MR'ında, arka adalesinde ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bir süre dinlenerek takıma katılabileceği belirtildi. Yusuf Yazıcı da sağ dizindeki ve belindeki ağrı nedeniyle yurt dışında bir doktora gözükecek.