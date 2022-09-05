Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da giden oyuncular, gelenlerin maliyetini karşıladı
Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:26

Trabzonspor'da giden oyuncular, gelenlerin maliyetini karşıladı

İHA
Trabzonspor’da giden oyuncular, gelenlerin maliyetini karşıladı

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor'da giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı.

Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA'nın Türkiye'de yakın takibe aldığı kulüpler arasında yer alan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Haziran 2020'de Avrupa'dan 1 yıl men cezası Karadeniz ekibi, mali kriterleri yerine getirme noktasında titiz hareket ediyor.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonu transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği oyuncularla dengeli bir politika izledi. Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan, Cornelius ve Berat Özdemir gibi isimleri bonservisleriyle birlikte göndererek, kadrosuna kattığı oyuncuların bonservis maliyetlerini karşıladı.
Trabzonspor Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan'dan 9 milyon 500 bin Euro, Cornelius'tan 6 milyon Euro, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin Euro, Erce Kardeşler'den 400 bin Euro, Flavio'dan 195 bin Euro gelir elde eden Trabzonspor, söz konusu transferlerden toplam 18 milyon 495 bin Euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Trabzonspor, transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolat, Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar'a 18 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı'yı ise bedelsiz transfet etti. Karadeniz ekibi, bonservis bedellerini taksitler halinde ödeyecek. Böylelikle giden oyuncular, gelen oyuncuların bonservis bedellerini karşılamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'de transfer tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Bordo-mavili kulübün, gelmesi muhtemel oyuncuların yanı sıra gidecek olan oyunculara yönelik de çalışmalarını transferin son gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef'e hangi yarışmacı veda etti? Kritik eleme!
Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak?
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak
Kabinede son dakika | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
KYK yurt sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB son dakika duyuruları ile e devlet KYK yurt sonucu sorgulama
YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da giden oyuncular, gelenlerin maliyetini karşıladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA