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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Trabzonspor’da maaş operasyonu

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da maaş operasyonu

Bordo-mavili yönetim, yabancılarla Türk oyuncular arasındaki ücret farkını gidermek için kolları sıvadı. Yerli futbolcuların sözleşmelerinde iyileştirme yapılacak

Bu sezon dış transfer çalışmalarında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da gözler iç transfere döndü. Trabzonspor Yönetim Kurulu, iç transferde kaptan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür başta olmak üzere yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasındaki maaş dengesi farkını düzenleyecek. Şu an yıllık 9 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır'ın yıllık ücretinin takımdaki yerli oyuncular arasında en üst rakam olarak belirleneceği ve bu rakamın da 25 milyon TL'nin üzerinde olacağı ifade edildi. Diğer oyunculara da bu rakam üzerinden bir maaş dengelemesi yapılacak. Bordo-mavili yöneticiler, iç transferde yapılacak görüşmeleri bu hafta bitmeden tamamlamayı hedefliyor.

UĞURCAN GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynanan son iki karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Bu süre zarfında karın kasındaki yaralanma önemli oranda geçen tecrübeli file bekçisi, teknik ekibin görev vermesi durumunda forma giyebilecek seviyeye geldi. Son iki karşılaşmada kalesini gole kapatan Muhammet Taha Tepe'nin de form durumu teknik ekibi memnun ederken, Avcı'nın tecrübesinden dolayı Uğurcan Çakır'ı tercih etme ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

61'İN YENİ SAHİBİ YUSUF YAZICI
Trabzonspor'un Lille'den 1 yıllığına kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, dün sözleşmeyi imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte bordo-mavi formayı giyerek poz veren 25 yaşındaki orta saha için kulüp, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" mesajını paylaştı. Trabzonspor'da eskiden 97 numaralı formayı giyen Yusuf, yeni sezonda 61 numarayı sırtına geçirecek. Ayrıca yıldız futbolcu, akşam da idmana çıktı.

JEAN KOUASSİ KARAGÜMRÜK'TE!
Trabzonspor'un yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Jean Kouassi, Fatih Karagümrükle anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sabah İstanbul'a giderek, sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Bu sezon 8 maçta bordo-mavili formayı giyen Kouassi, gol ya da asist kaydedememişti.

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Trabzonspor’da maaş operasyonu
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