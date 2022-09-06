Trabzonspor’da maaş operasyonu

Bu sezon dış transfer çalışmalarında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da gözler iç transfere döndü. Trabzonspor Yönetim Kurulu, iç transferde kaptanvebaşta olmak üzere yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasındaki maaş dengesi farkını düzenleyecek. Şu an yıllık'ın yıllık ücretinin takımdaki yerli oyuncular arasında en üst rakam olarak belirleneceği ve bu rakamın da'nin üzerinde olacağı ifade edildi. Diğer oyunculara da bu rakam üzerinden bir maaş dengelemesi yapılacak. Bordo-mavili yöneticiler, iç transferde yapılacak görüşmeleri bu hafta bitmeden tamamlamayı hedefliyor.Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır,ligde oynanan son iki karşılaşmadasakatlığı nedeniyleforma giyememişti. Bu sürezarfında karın kasındaki yaralanmaönemli oranda geçen tecrübelifile bekçisi,Son iki karşılaşmadakalesini gole kapatanAvcı'nıntecrübesinden dolayıUğurcan Çakır'ı tercihetme ihtimalinin dahayüksek olduğu öğrenildi.Trabzonspor'un Lille'den 1 yıllığına kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, dün sözleşmeyi imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte bordo-mavi formayı giyerek poz veren 25 yaşındaki orta saha için kulüp, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" mesajını paylaştı. Trabzonspor'da eskiden 97 numaralı formayı giyen Yusuf, yeni sezonda 61 numarayı sırtına geçirecek. Ayrıca yıldız futbolcu, akşam da idmana çıktı.Trabzonspor'un yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Jean Kouassi, Fatih Karagümrükle anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sabah İstanbul'a giderek, sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Bu sezon 8 maçta bordo-mavili formayı giyen Kouassi, gol ya da asist kaydedememişti.