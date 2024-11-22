Trabzonspor’da rota Çin’e döndü

Süper Lig'de işleri istediği gibi gitmeyen Trabzonspor, ara transferde forvet, kanat, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye yapacak.Kiralık olarak Al-Rayyan'a gönderilen Trezeguet'nin geri çağrılması gündeme geldi. Ancak Arabistan ekibi olumsuz yanıt verince rota Çin'e döndü.ama aralık ayında boşa çıkacağı için başka teklifleri de bekliyor.FRANSIZ basını, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna katamadığı Gift Orban'ı devre arasında almak için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Bu futolcunun Galatasaray'ın da listesinde olduğu haberde yer aldı. Le Progres gazetesi haberinde, Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiği bilgisini paylaştı. Bu sezon Lyon formasıyla yalnızca 5 maça çıkan ve 2 gol atan 22 yaşındaki Nijeryalı santrfor, Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değerine sahip. 2028 yılına kadar sözleşmesi olduğu Lyon'dan yıllık 1 milyon 820 bin Euro maaş alıyor.