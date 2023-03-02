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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Trabzonspor’da seçim kararı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da seçim kararı

Hem Avrupa’da hem Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından yönetim kurulu, camianın da önünü açmak için ‘sandık’ dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu aday olmayacak

Trabzonspor yönetimi, sandığa gitme kararı aldı. Salı günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bazı idareciler, hem ligde hem Avrupa'da sportif başarısızlığın yanı sıra ekonomik olarak da ciddi sorunlar yaşandığını öne sürerek kongreye gidilmesi fikrini savunmuştu. Bordo-mavili kulüpte dün bu konuda sıcak gelişmeler yaşandı. Tekrar aday olma gibi bir düşüncesi olmayan başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetici arkadaşlardan olağanüstü kongreye gidilmesi için gerekli olan 9 ıslak imzanın toplanmasını istedi. Harekete geçen yönetim kurulu bu rakama ulaşınca resmen seçim kararı alındı.

VEKÂLET ASBAŞKAN DOĞAN'DA
18-19 Mart'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde yeterli çoğunluk sağlanamazsa olağanüstü kongre 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu süreçte başkanlık görevini ise vekaleten mevcut yönetimden Asbaşkan Ertuğrul Doğan yürütecek. Doğan'ın genel kurulda da aday olması bekleniyor. Muharrem Usta'nın ardından 2018 yılında Trabzonspor'un başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu 5 yıldır bu koltukta oturuyordu.

5 MADDEDE KONGRE SÜRECİ

1- TRABZONSPOR'DA yönetim kurulunun resmi olarak kongreye gidebilmesi için en az 9 yöneticinin ıslak imzası gerekiyordu. Dün bu imzalar toplandı.

2- İMZALAR, kulüp genel sekreteri tarafından Divan Başkanlığı'na sunuldu. Akşam saatlerinde de kulüpten beklenen açıklama geldi ve genel kurula gidileceğine dair resmi duyuru yapıldı.

3- YAPILAN açıklamada "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun 18-19 Mart 2023 tarihlerinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, 25-26 Mart 2023'te "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

4- KONGRE kararının alınmasının ardından kulüpte başkan olmak isteyen adaylar, 22 kişilik listelerini 15 gün içinde Divan Başkanlık Kurulu'na sunmak ve adaylığıyla ilgili süreci tamamlamak zorunda.

5- KONGRE kararının alınması ve mevcut başkanın bu süreç içerisinde istifasını sunması durumunda tüzük gereği kulübe kongreye kadar olan süreçte Asbaşkan, başkanlık yapıyor.

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Trabzonspor’da seçim kararı
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