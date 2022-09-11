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Giriş Tarihi: 11.9.2022 16:32 Son Güncelleme: 11.9.2022 16:35

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Djaniny şoku yaşanıyor!

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Djaniny şoku yaşanıyor!

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Ferenvaros'a mağlup olan Bordo-mavililer'de Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin ile ilgili sakatlık açıklaması yapıldı.

Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a karşı oynayan bordo-mavili takımda Yusuf Yazıcı ve Djaniny hakkında açıklama yapıldı.

TRABZONSPOR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir. Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo'nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" dedi.

Tedavi gören Yusuf ve Djaniny, yarın oynanacak Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Djaniny şoku yaşanıyor!
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