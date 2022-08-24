Trabzonspor’dan bir transfer daha! Jean Philippe Gbamin, imzaya geliyor

Trabzonspor'un yeni transferi Gbamin, yarın İstanbul'a gelecek. Oyuncu bedelsiz olarak Everton'dan kiralandı. 25 yaşındaki Gbamin'in Everton ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
Haziran 2022'de CSKA Moskova'dan Everton'a geçen Jean-Philippe Gbamin, kendisini Trabzonspor'a bağlayacak imzayı atacak.
Geçtiğimiz sezon İngiltere'de 18 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki önlibero, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Jean-Philippe Gbamin, 5 sarı kart, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.