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Giriş Tarihi: 24.8.2022 19:26 Son Güncelleme: 24.8.2022 19:28

Trabzonspor'dan bir transfer daha! Jean Philippe Gbamin, imzaya geliyor

Trabzonspor’dan bir transfer daha! Jean Philippe Gbamin, imzaya geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı. Oyuncu yarın 16.50'de Trabzon'da olacak.

Trabzonspor'un yeni transferi Gbamin, yarın İstanbul'a gelecek. Oyuncu bedelsiz olarak Everton'dan kiralandı. 25 yaşındaki Gbamin'in Everton ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

Haziran 2022'de CSKA Moskova'dan Everton'a geçen Jean-Philippe Gbamin, kendisini Trabzonspor'a bağlayacak imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezon İngiltere'de 18 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki önlibero, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Jean-Philippe Gbamin, 5 sarı kart, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Jean Philippe Gbamin, imzaya geliyor
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