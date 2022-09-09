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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:10 Son Güncelleme: 9.9.2022 11:19

Trabzonspor'dan iç transferde imza şov

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan iç transferde imza şov

Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı ile 2025’e, kaptan Uğurcan Çakır ile 2027’ye ve yıldız isim Djaniny ile de 2024’e kadar sözleşme uzattı.

Trabzonspor hem yıldızlarıyla hem de teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme uzatıp iç transferi de başarıyla kapattı. Deneyimli teknik adam ile 3 yıllık yeni imza atılırken Avcı'nın sözleşme bitiş tarihi 2025 oldu.

Kaptan Uğurcan Çakır'ın, 2024'te sona erecek kontratını yenilenerek 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı ve 2027'ye kadar uzatıldı. Oyuncunun 9 milyon TL olan yıllık ücreti 25 milyon TL ve bonuslar seviyesine çekildi.

Ayrıca genç kaleciler Muhammet Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu ile 3'er yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Yönetim, sezon sonunda kontratı bitecek olan Djaniny Semedo ile de 2 yıllık daha sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. 2024'e kadar yapılacak yeni imzaya göre oyuncu yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

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Trabzonspor'dan iç transferde imza şov
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