Trabzonspor’dan Masouras hamlesi!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ettiği Georgios Masouaras başka bahara kaldı. Kanat oyuncusu, kulübüne ayrılma isteğini iletti. Ayrıca devreye Bakasetas da girdi. Ancak Olympiakos, Trabzonspor'un önerdiği 3.5 milyon Euro'yu az bulurken taksitlendirme şartını da kabul etmedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo- mavili takımın teknik direktörlüğüne getirildiği günden bu yana adı bordo-mavililer ile anılan Masouras için önümüzdeki transfer dönemi içerisinde yeniden bir girişim yapılacak.



