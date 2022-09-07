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Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:12

Trabzonspor'dan Masouras hamlesi!

Trabzonspor’dan Masouras hamlesi!

28 yaşındaki futbolcunun kulübü Olympiakos, bordo-mavililerin önerdiği 3.5 milyon Euro’yu kabul etmedi. Ancak Masouras’ın istekli tavrı nedeniyle kış döneminde bir hamle daha yapılacak

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ettiği Georgios Masouaras başka bahara kaldı. Kanat oyuncusu, kulübüne ayrılma isteğini iletti. Ayrıca devreye Bakasetas da girdi. Ancak Olympiakos, Trabzonspor'un önerdiği 3.5 milyon Euro'yu az bulurken taksitlendirme şartını da kabul etmedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo- mavili takımın teknik direktörlüğüne getirildiği günden bu yana adı bordo-mavililer ile anılan Masouras için önümüzdeki transfer dönemi içerisinde yeniden bir girişim yapılacak.


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Trabzonspor'dan Masouras hamlesi!
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