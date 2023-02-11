Trabzonspor’dan saygı duruşu

Bordo-mavililer, 16 Şubat'ta UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktörAbdullah Avcı ile birlikte tüm teknikheyet, futbolcular ve kulüp personeli, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Ayrıca "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart açtı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Buvesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızabir kez daha Allah'tan rahmet;ailelerine, yakınlarına ve milletimizebaşsağlığı, yaralılarımıza iseacil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
PSİKOLOJİK DESTEK
UEFA, Trabzon'un depremden direkt etkilenen illerden biri olmaması nedeniyle Basel maçının oynanmasına karar vermişti. Ancak deprem felaketi sebebiyle bordo-mavili ekipte moraller oldukça bozuk. Bir yandan yardım çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik heyet ve futbolcular, diğer yandan da bu süreci birlikte atlatmak için çözüm üretmeye çalışıyor. Oyunculara kritik karşılaşma öncesi psikolojik destek verileceği öğrenildi.