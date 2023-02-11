Trabzonspor’dan saygı duruşu

Bordo-mavililer, 16 Şubat'ta UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesideprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Ayrıca "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart açtı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.UEFA, Trabzon'un depremden direkt etkilenen illerden biri olmaması nedeniyle Basel maçının oynanmasına karar vermişti. Ancak deprem felaketi sebebiyle bordo-mavili ekipte moraller oldukça bozuk. Bir yandan yardım çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik heyet ve futbolcular, diğer yandan da bu süreci birlikte atlatmak için çözüm üretmeye çalışıyor. Oyunculara kritik karşılaşma öncesi psikolojik destek verileceği öğrenildi.