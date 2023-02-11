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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Trabzonspor’dan saygı duruşu

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan saygı duruşu
Bordo-mavililer, 16 Şubat'ta UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte tüm teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. Ayrıca "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart açtı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.


PSİKOLOJİK DESTEK
UEFA, Trabzon'un depremden direkt etkilenen illerden biri olmaması nedeniyle Basel maçının oynanmasına karar vermişti. Ancak deprem felaketi sebebiyle bordo-mavili ekipte moraller oldukça bozuk. Bir yandan yardım çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik heyet ve futbolcular, diğer yandan da bu süreci birlikte atlatmak için çözüm üretmeye çalışıyor. Oyunculara kritik karşılaşma öncesi psikolojik destek verileceği öğrenildi.

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Trabzonspor’dan saygı duruşu
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