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Giriş Tarihi: 5.9.2022 20:51 Son Güncelleme: 5.9.2022 20:52

Trabzonsporlu Kouassi, Fatih Karagümrük ile anlaştı

Trabzonsporlu Kouassi, Fatih Karagümrük ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili ekipte bekleneni veremedi. Trabzonspor'un kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bir yandan da yabancı kontenjanını azaltmaya çalışıyor.

Bordo-mavililer, yabancı kontenjanınnda yer açmak için takımdan ayrılması gündeme gelen Jean Evrard Kouassi'ye transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

27 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Oyuncu yarın sabah sözleşme imzalamak için İstanbul'a gidecek.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza atan Fildişili futbolcu, bordo-mavili forma altında çıktığı 22 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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Trabzonsporlu Kouassi, Fatih Karagümrük ile anlaştı
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