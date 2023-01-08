Trabzonspor’un ilk transferi peres

Trabzonspor'un ara transferdekiGeçtiğimiz sezon 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında aşil tendonu kopan Brezilyalı sağ bekin iyileşme süreci de uzayınca sezon başında lisansı aktif edilmemiş ve yerine Larsen transfer edilmişti. Ancak Danimarkalı oyuncudan beklenen katkı alınamayınca teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde Peres'in lisansının çıkarılmasını istedi.12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde mukavelesi çıkacak olan Peres'in, 14 Ocak'ta Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Peres tam 266 gün sonra formasına kavuşacak., Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.Bordo-mavili ekip, bugünkü idmanın ardından kritik mücadele için Antalya'ya gidecek.TRABZONSPOR'DA kart cezalısı Maxi Gomez'in yokluğunda gözler suskun golcülerde olacak. Ligde son golünü 1 Ekim 2022'de Yukatel Kayserispor deplasmanında kaydeden Umut Bozok, 8 maçtır skor hasreti çekiyor. Geçen yılki şampiyonlukta önemli payı bulunan Djaniny de bu sezon gol atamazken, sadece iki asist üretebildi.