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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Trabzonspor’un ilk transferi peres

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un ilk transferi peres

Geçen sezon nisan ayındaki Adana Demir maçında sakatlanan Brezliyalı sağ bek, Başakşehir mücadelesinde sahalara dönerse, tam 266 gün sonra formasına kavuşacak

Trabzonspor'un ara transferdeki ilk takviyesi tanıdık bir isim olacak: Bruno Peres. Geçtiğimiz sezon 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında aşil tendonu kopan Brezilyalı sağ bekin iyileşme süreci de uzayınca sezon başında lisansı aktif edilmemiş ve yerine Larsen transfer edilmişti. Ancak Danimarkalı oyuncudan beklenen katkı alınamayınca teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde Peres'in lisansının çıkarılmasını istedi. Sambacı da bugünlerde adeta geri sayıma geçti. 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde mukavelesi çıkacak olan Peres'in, 14 Ocak'ta Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Peres tam 266 gün sonra formasına kavuşacak.

FIRTINA'NIN DERSI ŞUT
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı. Bordo-mavili ekip, bugünkü idmanın ardından kritik mücadele için Antalya'ya gidecek.

GÖZLER UMUT VE DJANİNY'DE
TRABZONSPOR'DA kart cezalısı Maxi Gomez'in yokluğunda gözler suskun golcülerde olacak. Ligde son golünü 1 Ekim 2022'de Yukatel Kayserispor deplasmanında kaydeden Umut Bozok, 8 maçtır skor hasreti çekiyor. Geçen yılki şampiyonlukta önemli payı bulunan Djaniny de bu sezon gol atamazken, sadece iki asist üretebildi.

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Trabzonspor’un ilk transferi peres
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