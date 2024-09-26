Trabzonspor’un öfkesi büyüyor

Trabzonspor'un TFF ve MHK ile yaşadığı gerginlik, Gaziantep maçında yaşananlarla daha da yükseldi.yerel gazeteler manşetlerine fotoğraflarını koyduğu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gereğinin yapılmasını talep etti. Bordo-mavili taraftarlar da Trabzonspor'un haklarının korunması yönünde kulüp yönetimine çağrıda bulundu.Yaşananlarla ilgili son iki gün üst üste açıklamalarda bulunan yönetimin tepkisinin devam edeceği de belirtildi.