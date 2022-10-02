Trabzonspor’un ‘Umut’u bitmez

Bordo-mavililer, zorlu Kayseri deplasmanında geriden gelip 3 puanı kopardı. Kaleci Uğurcan’ın hatasında Gavranovic’in golüyle mağlup duruma düşen Fırtına, ikinci yarıda kendine geldi. 78’de Bakasetas’ın penaltısıyla eşitliği sağlayan Karadeniz ekibi, 83’te Umut Bozok ile galibiyete uzandı. Son 3 maçını kazanarak moral bulan Trabzonspor, gözünü Monaco’ya çevirdi
Geçtiğimiz sezon iki ekibin Türkiye Kupası yarı finalinde oynadıkları karşılaşmada tribünden yansıyan manzaralar dün de tekrarlandı. Stadı tamamen dolduran Kayserisporlu futbolseverler, Trabzonsporlu oyuncuların köşeye geldikleri anlarda sahaya yabancı madde yağdırırken, konuk ekibin ikinci golünden sonra sevinen Umut Bozok'un yüzüne su bardağı atıldı. Bir süre yerde yatan 26 yaşındakioyuncu, gözünün altından yaralandı.
'HAVAYA GİRMESİNLER!'
Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi ve şunları söyledi: "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Hakem hataları yüzünden sahadan yenik ayrıldık. Bunu bizkaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğinde hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler."
TOKAT 'VAR'
Trabzonspor'un kazandığı penaltıda pozisyonun bir benzeri ilk yarıda yaşandı. 14. dakikada Trezeguet, Onur'un yüzüne eliyle vurdu. Hakem Ümit Öztürk, bunu görerek Mısırlı oyuncuya sarı kart gösterdi. 76. dakikada ise Kayserisporlu Onur, bu kez ceza alanı içinde Trezeguet'ye vurdu. Hakemin görüş alanındaydı ancak 'devam' dedi. Sonrasında VAR'ın çağrısıyla ekran başına giden hakem Öztürk, pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi.
ÇİLİNGİR İŞ BAŞINDA
Trabzonspor'un 'Çilingir' lakaplı oyuncusu Bakasetas, bu yıl da Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor. Kayserispor karşısında penaltıdan beraberliği getiren golü ağlara yollayan Yunan futbolcu, bu sezon forma giydiği son 3 maçtaki katkısını 3 gol-1 asiste yükseltti. 29 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla G.Antep ve Kayserispor karşılaşmalarındaki galibiyette başrol rol oynadı. 4.6 milyon TL'nin Trabzonspor'un kasasına girmesini sağladı.
'ÇOK ZORUMA GİTTİ! TÜRK FUTBOLCUSUYUZ'
Bordo-mavililere 3 puanı getiren golü atan Umut Bozok, asistin sahibi Maxi Gomez'e teşekkür etti. Çok kaliteli bir hücum hattına sahip olduklarını belirten Bozok, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle de tepki gösterdi: "Gol sevincimdeüzücü olay oldu. Taraftar sinirlenebilirama böyle şey olmaz. Çokzoruma gitti. Türk futbolcusuyuz.Ceza olacak mı bilmiyorum."
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Kayserispor'u 2-1 yenen ve rakibine son 11 maçta mağlup olmayan Trabzonspor (8G 3B), aynı takıma karşı daha uzun bir seriyi en son Ekim 2005'te yaşadı (12 maç- Kayseri Erciyesspor).
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Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği maçı Kayserispor karşısında oynadı (9).