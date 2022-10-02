Trabzonspor’un ‘Umut’u bitmez

Geçtiğimiz sezon iki ekibin Türkiye Kupası yarı finalinde oynadıkları karşılaşmada tribünden yansıyan manzaralar dün de tekrarlandı. Stadı tamamen dolduran Kayserisporlu futbolseverler, Trabzonsporlu oyuncuların köşeye geldikleri anlarda sahaya yabancı madde yağdırırken, konuk ekibin ikinci golünden sonra sevinen Umut Bozok'un yüzüne su bardağı atıldı.Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi ve şunları söyledi: "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Hakem hataları yüzünden sahadan yenik ayrıldık.Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler."Trabzonspor'un kazandığı penaltıda pozisyonun bir benzeri ilk yarıda yaşandı. 14. dakikada Trezeguet, Onur'un yüzüne eliyle vurdu. Hakem Ümit Öztürk, bunu görerek Mısırlı oyuncuya sarı kart gösterdi. 76. dakikada ise Kayserisporlu Onur, bu kez ceza alanı içinde Trezeguet'ye vurdu. Hakemin görüş alanındaydı ancak 'devam' dedi. Sonrasında VAR'ın çağrısıyla ekran başına giden hakem Öztürk, pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi.Trabzonspor'un 'Çilingir' lakaplı oyuncusu, bu yıl da Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor. Kayserispor karşısında penaltıdan beraberliği getiren golü ağlara yollayan Yunan futbolcu, bu sezon forma giydiği son 3 maçtaki katkısını 3 gol-1 asiste yükseltti. 29 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla G.Antep ve Kayserispor karşılaşmalarındaki galibiyette başrol rol oynadı. 4.6 milyon TL'nin Trabzonspor'un kasasına girmesini sağladı.Bordo-mavililere 3 puanı getiren golü atan Umut Bozok, asistin sahibi Maxi Gomez'e teşekkür etti. Çok kaliteli bir hücum hattına sahip olduklarını belirten Bozok, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle de tepki gösterdi:Kayserispor'u 2-1 yenen ve rakibine son 11 maçta mağlup olmayan Trabzonspor (8G 3B), aynı takıma karşı daha uzun bir seriyi en son Ekim 2005'te yaşadı (12 maç- Kayseri Erciyesspor).Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği maçı Kayserispor karşısında oynadı (9).