Trabzon’u net katlediyorlar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Her maçlarında olaylar olduğunu ifade eden başkan, "Trabzonspor ligin başından beri açık ve net katlediliyor. İstisnasız, hiç sekmiyor. Yapılanları görüyorum ve notunu alıyorum. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de daha farklı şeyler söyleyeceğiz" diye konuştu. Aralıkta gerçekleşmesi planlanan olağan genel kurulda aday olacağının sinyallerini veren Doğan, "Bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım. Trabzonspor'un geleceğini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıkarak futbolda yaptığımız devrimin bir benzerini gerçekleştirecek. Yaklaşık 700-750 milyon TL faiz yükünden kurtulduk. Mevcut durum itibarıyla Trabzonspor'un net borcu 3 milyar 150 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.