Trabzon’un formülü hazır

Trabzonspor, 8 günlük iznin ardından 21 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına yeniden başlayacak.tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak. Bu dönemde bordo-mavili takımda köklü bir değişim yaşanacak. Daha önce lige verilen arada birçok şeyi gözden geçireceklerini dile getirenEKIBINDEN oynadıkları maçlarda yapılan hatalar, uygulama eksikleri, taktik sistem dışındaki hareketler ve bireysel performanslarla ilgili analiz isteyen deneyimli çalıştırıcı, çıkacak sonuçları oyuncularla hem görsel hem de uygulamalı olarak paylaşacak.ABDULLAH Avcı, kariyerinin büyük bir bölümünde pas oyunu üzerinde durdu. Ancak daha önce yaptığı açıklamalarda değişim sinyalleri verdi. Daha agresif bir takım oluşturma düşüncesinde olan Avcı'nın, bunun tohumlarını Antalya kampında atması bekleniyor.TEKNIK ekip, çok fazla süre alamayan Hüseyin Türkmen, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Naci Ünüvar, Lahtimi ve Djaniny gibi oyuncuların yanı sıra beklentilerin uzağında kalan isimlere özel antrenman programı uygulayacak.ilk 11 için bazılarını da hamle oyuncusu olarak hazırlayacak.AVCI'NIN planları arasında iki kanadı da daha aktif bir şekilde kullanmak var. Bu bölgede sadece Trezeguet'den performans alabilen Avcı, Visca'nın dönüşüyle birlikte rahatlayacak. Bordo-mavili takımın teknik patronu,