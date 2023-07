Trabzon’un yeri zirvedir

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezondaki hedeflerini anlatırken transferdeki planlarını da paylaştı. Basının sorularını yanıtlayan Doğan, hedeflerinin ligin zirvesi olduğunu vurgularken şu sözleri kullandı:"Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Hocamızın onay verdiği 3 yabancı transferi gerçekleştirdik.Ona güveniyoruz. Trabzonspor'un kriteri zirvede olmaktır."yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL.ile görüştük ama bizim verdiğimiz rakamlara gelirse transfer olur, yoksa olmaz! Orsic'te böyle hareket ettik.Güler'i tebrik ediyorum, hayırlısı olsun. Onu yetiştiren ailesini de tebrik etmek gerekiyor. Her hareketinden yetişme tarzı da belli oluyor.ve Siopis'e 3 gün önce teklif ilettik. Cumartesi gününden sonra kampa geldiklerinde görüşeceğiz.yakında gerçekleşmek üzere olan iki transferimiz var. Hocamız Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.ve Samsun'un çıkmasına çok sevindik, keşke Giresun da düşmeseydi. Dostluk daha da pekişecek.Trabzonspor, dün mali olarak kasayı rahatlacak bir sponsorluk anlaşması yaptı. Bordomavililer, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması imzaladı."BIZE dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık.2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspordur.