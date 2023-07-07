Trabzon’un yeri zirvedir

“Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Hocamızın onayladığı 3 yabancı transferi gerçekleştirdik.”
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezondaki hedeflerini anlatırken transferdeki planlarını da paylaştı. Basının sorularını yanıtlayan Doğan, hedeflerinin ligin zirvesi olduğunu vurgularken şu sözleri kullandı:
OYUNCU ÜRETMELİYİZ
"Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Hocamızın onay verdiği 3 yabancı transferi gerçekleştirdik. Oyuncugeliştirip satmak zorundayız.Hocamızı seçmemizin anasebeplerinden biri bu. Ona güveniyoruz. Trabzonspor'un kriteri zirvede olmaktır."
PETKOVİC İÇİN BEKLİYORUZ...
-TRABZONSPOR'UN yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL. Trabzonspor'un sonşampiyon olduğu senedengidersek, yaklaşık27 milyon Euro… 1 milyarTL'lik bir açık var. -PETKOVIC ile görüştük ama bizim verdiğimiz rakamlara gelirse transfer olur, yoksa olmaz! Orsic'te böyle hareket ettik.
- ARDA Güler'i tebrik ediyorum, hayırlısı olsun. Onu yetiştiren ailesini de tebrik etmek gerekiyor. Her hareketinden yetişme tarzı da belli oluyor. -BAKASETAS ve Siopis'e 3 gün önce teklif ilettik. Cumartesi gününden sonra kampa geldiklerinde görüşeceğiz. -ÇOK yakında gerçekleşmek üzere olan iki transferimiz var. Hocamız Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. -RIZE ve Samsun'un çıkmasına çok sevindik, keşke Giresun da düşmeseydi. Dostluk daha da pekişecek. Sorun çıkartantarafta olmayacak amasorun çıkartan olursa ensert tarafta olacak.
50 MİLYON TL'LİK BÜYÜK MÜJDE
Trabzonspor, dün mali olarak kasayı rahatlacak bir sponsorluk anlaşması yaptı. Bordomavililer, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması imzaladı.
LAHTIMI'YE NOTER TESPİTİ!
"Lahtimi tüm uyarılarımıza rağmenTrabzon'a gelmedi. Noter tespitiyaptırdık, cezayı kestik. Hocamız,kamp kadrosunun dışında bıraktı.Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmekistemediğini söylüyor."
UĞURCAN'I TÜRKIYE'DE KİMSEYE SATMAYIZ "Kalecimiz Uğurcan, takımın kaptanı.Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam.Ama Uğurcan bir gün gelir 'başkanımAvrupa'dan teklif var. KulübümüAvrupa'da temsil etmek istiyorum' derseo zaman ona bir sözüm var. Avrupa'danciddi bir teklif gelirse Uğurcan'a yardımcıolacağımızı söyledik."
'2010-11 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR'
"BIZE dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktasıhepimizin de bildiği gibi2010-2011 noktası. Bu konubizim açımızdan tartışmayakapalıdır. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspordur. Fenerbahçe bizi her gittiğimizdeçok güzel şekilde misafir ediyor.Trabzon'a geldiklerinde başımızınüzerinde yerleri vardır."