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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Trabzon’un yeri zirvedir

Ogün ŞAHİNOĞLU
Trabzon’un yeri zirvedir

“Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Hocamızın onayladığı 3 yabancı transferi gerçekleştirdik.”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezondaki hedeflerini anlatırken transferdeki planlarını da paylaştı. Basının sorularını yanıtlayan Doğan, hedeflerinin ligin zirvesi olduğunu vurgularken şu sözleri kullandı:

OYUNCU ÜRETMELİYİZ
"Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Hocamızın onay verdiği 3 yabancı transferi gerçekleştirdik. Oyuncu geliştirip satmak zorundayız. Hocamızı seçmemizin ana sebeplerinden biri bu. Ona güveniyoruz. Trabzonspor'un kriteri zirvede olmaktır."



PETKOVİC İÇİN BEKLİYORUZ...
-TRABZONSPOR'UN yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL. Trabzonspor'un son şampiyon olduğu seneden gidersek, yaklaşık 27 milyon Euro… 1 milyar TL'lik bir açık var.
-PETKOVIC ile görüştük ama bizim verdiğimiz rakamlara gelirse transfer olur, yoksa olmaz! Orsic'te böyle hareket ettik.



- ARDA Güler'i tebrik ediyorum, hayırlısı olsun. Onu yetiştiren ailesini de tebrik etmek gerekiyor. Her hareketinden yetişme tarzı da belli oluyor.
-BAKASETAS ve Siopis'e 3 gün önce teklif ilettik. Cumartesi gününden sonra kampa geldiklerinde görüşeceğiz.
-ÇOK yakında gerçekleşmek üzere olan iki transferimiz var. Hocamız Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
-RIZE ve Samsun'un çıkmasına çok sevindik, keşke Giresun da düşmeseydi. Dostluk daha da pekişecek. Sorun çıkartan tarafta olmayacak ama sorun çıkartan olursa en sert tarafta olacak.

50 MİLYON TL'LİK BÜYÜK MÜJDE
Trabzonspor, dün mali olarak kasayı rahatlacak bir sponsorluk anlaşması yaptı. Bordomavililer, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması imzaladı.

LAHTIMI'YE NOTER TESPİTİ!
"Lahtimi tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, cezayı kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor."

UĞURCAN'I TÜRKIYE'DE KİMSEYE SATMAYIZ
"Kalecimiz Uğurcan, takımın kaptanı. Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam. Ama Uğurcan bir gün gelir 'başkanım Avrupa'dan teklif var. Kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum' derse o zaman ona bir sözüm var. Avrupa'dan ciddi bir teklif gelirse Uğurcan'a yardımcı olacağımızı söyledik."

'2010-11 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR'
"BIZE dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası hepimizin de bildiği gibi 2010-2011 noktası. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspordur. Fenerbahçe bizi her gittiğimizde çok güzel şekilde misafir ediyor. Trabzon'a geldiklerinde başımızın üzerinde yerleri vardır."

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Trabzon’un yeri zirvedir
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