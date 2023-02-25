Transfer çok katkısı yok!

Fırtına, toplam 385 milyon TL harcadığı yeni oyunculardan istediği katkıyı alamadı
BU sezon başarıya hasret kalan Trabzonspor, 13 ismin transferine toplamda 19.3 milyon Euro (güncel kurla 385 milyon TL) bonservis ve kiralama harcaması yapmasına rağmen yenilerin çoğundan istenilen verimi alamadı. Tüm kulvarlarda 9 golle katkı veren sol kanat Trezeguet dışında takıma destek veren futbolcu olmadı. Özellikle skor yükünü taşıması gereken Maxi Gomez 6 kez fileleri sarsarken, mevkidaşı Umut Bozok 4 gol atabildi. Büyük umutlarla Levante'den 3 milyon Euro'ya alınan Enis Bardhi 5 gol atmasına rağmen performansıyla sınıfı geçemedi. Eski futbolcusu Yusuf Yazıcı ile Naci Ünüvar sadece 3'er defa ağları buldu. Eren Elmalı 1 asist katkısı verebilirken, Gbamin hiçbir skor üretkenliği gösteremedi.