Transferde şu ana kadar hatasız geldik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şunları söyledi: "Kulübümüzün Süper Lig'deki 50. yılını kutladık. Umarım bu tarihe yakın geçmişte elde ettiğimiz başarılara yenilerini ekleyerek katkılarımızı sürdürürüz. Oyunun üzerine koyuyoruz.Rakibin etkili olduğu pozisyonlarda yine kaptanımız devreye girdi. Oyunu erken koparma duygusuyla final paslarını erken yaptık. Taraftarımızın yeni isimleri işin içine çekmesi beni mutlu etti. 1 futbolcu 55 maçta oynayamaz. Onun için rekabetçi ve hızlı bir takım kuruyoruz.Başkanımız ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar transferde hatasız geldik. Acele etmek istemiyoruz. Rapid Wien karşısında da iyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz."Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, dün akşamın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. İlk maçta 5 net kurtarışa imza atan tecrübeli eldiven, rövanşta da kritik toplar çıkardı.