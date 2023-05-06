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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Transferler 4-3-3’e uygun olsun

YUNUS EMRE SEL
Transferler 4-3-3’e uygun olsun

Trabzonspor’a gelecek sezon ofansif futbol oynatmayı planlayan Nenad Bjelica, takıma yeni katılacak isimlerin buna göre belirlenmesi gerektiğini yönetime iletti

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yönetim kuruluna sunduğu transfer raporunda oyun formasyonuna göre futbolcu alınmasını istedi. Hırvat hocanın, gelecek sezon takımı 4-3-3 dizilişi ile sahaya sürmeyi planladığı, Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinden de buna uygun isimlerin alınmasını talep ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının transfer listesini oluştururken de söz konusu formasyona uygun futbolculara yer verdiği belirtildi.

SAĞ VE SOL BEKİN İKİ YÖNLÜ OYNAMASI ŞART
Bjelica'nın özellikle sağ ve sol beke yapılacak takviyelerin, futbolun iki yönünü oynamalarının çok önemli olduğunu vurguladığı gelen bilgiler arasında. Transfer çalışmalarına başlayan bordo- mavili yönetim, sezon bitmeden en az 2 futbolcuya imza attırmayı hedefliyor. Başkan Doğan, temaslarda bulunmak için önümüzdeki hafta yurt dışına çıkacak.

BAKASETAS İÇİN TAHKİM'E BAŞVURU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Bakasetas'a 2 maç ceza vermesi, Trabzonspor kulübünde tepkiyle karşılandı. Bordomavili kulüp, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek olan Yunan futbolcu için Tahkim Kurulu'na gitme kararı aldı. Bakasetas, cezası 1 maça düşürülmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecek.

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Transferler 4-3-3’e uygun olsun
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