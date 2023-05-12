Transferler Bjelica’dan

Teknik direktör NenadBelirlenen isimlerle görüşmeler başladı. Hırvat hocanın istediği iki isim kendi ülkesinden Bruno Petkovic ve Mislav Orsic...kulübüyle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde talep ettiği senelik 1 milyon 200 bin Euro nedeniyle anlaşma sağlayamadı.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın oyuncu için temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın da eski kulübüyle bu transfer için bir görüşme yapabileceği öğrenildi. Gelecek sezon 4-3-3 oyun formasyonunu takıma adapte etmeyi planlayan Bjelica'nın kanat forvet adayı ise Mislav Orsic… Southampton kulübünde kadro dışı konumunda bulunan oyuncu için kiralama formülü üzerinde duruluyor.Vitor Hugo, Bruno Peres ve son olarak Naci Ünüvar ile başlayan ayrılıklar sürecek. Stefano Denswil'in de gitme ihtimali en yüksek isimler arasında olduğu öğrenildi. Marc Bartra, Enis Bardhi ve Maxi Gomez de sezon sonunda teklif gelmesi durumunda Trabzonspor'la vedalaşacak.Trabzonspor'un gelecek sezon öncesi yurt dışında yapacağı kampın yeri netleşti gibi. Kulübün daha önceden rezervasyon yaptırdığı, Slovenya'daki kamp yerine Bjelica onay verdi. Gidiş tarihi sezon bitmeden kesinleştirilecek.