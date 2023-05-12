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Giriş Tarihi: 12.5.2023

Transferler Bjelica’dan

YUNUS EMRE SEL
Transferler Bjelica’dan

Bordo-mavililer, gelecek sezon için hazırlıklara başlarken teknik adam Nenad Bjelica, istediği oyuncular için ikili ilişkilerini devreye sokacak

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öncelikli bölgeler için verdiği transfer listesi ile scout ekibinin oluşturduğu rapor harmanlandı. Belirlenen isimlerle görüşmeler başladı. Hırvat hocanın istediği iki isim kendi ülkesinden Bruno Petkovic ve Mislav Orsic... Dinamo Zagreb ile 1 yıllık daha sözleşmesi kalan forvet oyuncusu Petkovic, kulübüyle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde talep ettiği senelik 1 milyon 200 bin Euro nedeniyle anlaşma sağlayamadı. Zagreb'in, artık Petkovic'in satışına onay vermesi bekleniyor.




BEŞİKTAŞ TAKTİĞİ UYGULAYACAK
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın oyuncu için temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın da eski kulübüyle bu transfer için bir görüşme yapabileceği öğrenildi. Gelecek sezon 4-3-3 oyun formasyonunu takıma adapte etmeyi planlayan Bjelica'nın kanat forvet adayı ise Mislav Orsic… Southampton kulübünde kadro dışı konumunda bulunan oyuncu için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Beşiktaş'ın Redmond transferinde yaptığı gibi başkanın aynı zamanda Göztepe'nin de başkanı olması sebebiyle bu kulübe kiralık futbolcu önerebileceği kaydedildi.

AYRILIKLARIN DEVAMI VAR
Vitor Hugo, Bruno Peres ve son olarak Naci Ünüvar ile başlayan ayrılıklar sürecek. Stefano Denswil'in de gitme ihtimali en yüksek isimler arasında olduğu öğrenildi. Marc Bartra, Enis Bardhi ve Maxi Gomez de sezon sonunda teklif gelmesi durumunda Trabzonspor'la vedalaşacak.

KAMP SLOVENYA'DA
Trabzonspor'un gelecek sezon öncesi yurt dışında yapacağı kampın yeri netleşti gibi. Kulübün daha önceden rezervasyon yaptırdığı, Slovenya'daki kamp yerine Bjelica onay verdi. Gidiş tarihi sezon bitmeden kesinleştirilecek.

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Transferler Bjelica’dan
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