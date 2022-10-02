Tribünlere isyan etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tribünlerde yaşanan olayların çok üzücü olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Futbola çok şey katıyor. Taraftarın bize karşı yaptıklarında nezaket göstermesinden dolayı ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Kayserispor değerli bir takım. Benim Kayseri'de dostlarım var. Oyuncuyla bir problemimiz yok. Teknik ekip bize saygılıydı. Bu oyun 24 saat sonra bitiyor. Trabzonspor veya başkası, ne yapması gerekiyor? Tribüne karşı bir saygısızlık yok. Başkanına yok, teknik ekibe yok... İkinci yarıdaki oyunumuz beni tatmin etti. Futbolcularımı kutluyorum."