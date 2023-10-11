Tüm yetki Abdullah Avcı’da! Trabzonspor’da çıkış rotası çizildi...

Bugün şehre gelip yarın idmana çıkacak olan tecrübeli teknik adam, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede takımı ayağa kaldıracak projeyi anlattı. Zirvede transfer de konuşuldu
Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yolların ayrılması sonrası ikinci kez takımın başına getirilecek olan Abdullah Avcı, dün Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Zirvede anlaşmaşartlarının son detaylarınınyanı sıra bundansonraki süreçmasaya yatırıldı. Deneyimli teknik adamın dışarıdan izlenimlerini Başkan'a sunduğu ve takımın yeniden toparlanması için izlenecek yol hakkında konuştukları belirtildi.
TÜM YETKİ AVCI'YA BIRAKILACAK
Ayrıca devre arası transferi için de görüşlerini bildiren 60 yaşındaki çalıştırıcının, yapacağı hamlelerle takımın oyununu geliştirmeyi düşündüğü ifade edildi. Doğan'ın ilk dönemindekigibi tüm yetkiyi AbdullahAvcı'ya vermesi bekleniyor.
IKI YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
TRABZONSPOR ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Abdullah Avcı'nın bu akşam şehre gelerek yarın yapılacak olan antrenmanda takımın başında olması bekleniyor. Taraftar gruplarının, birlikte şampiyonluk yaşadıkları hoca için coşkulu bir karşılama programı hazırladıkları öğrenildi.