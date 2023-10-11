Tüm yetki Abdullah Avcı’da! Trabzonspor’da çıkış rotası çizildi...

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yolların ayrılması sonrası ikinci kez takımın başına getirilecek olan Abdullah Avcı, dün Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.Deneyimli teknik adamın dışarıdan izlenimlerini Başkan'a sunduğu ve takımın yeniden toparlanması için izlenecek yol hakkında konuştukları belirtildi.Ayrıca devre arası transferi için de görüşlerini bildiren 60 yaşındaki çalıştırıcının, yapacağı hamlelerle takımın oyununu geliştirmeyi düşündüğü ifade edildi.TRABZONSPOR ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Abdullah Avcı'nın bu akşam şehre gelerek yarın yapılacak olan antrenmanda takımın başında olması bekleniyor. Taraftar gruplarının, birlikte şampiyonluk yaşadıkları hoca için coşkulu bir karşılama programı hazırladıkları öğrenildi.