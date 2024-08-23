Tur bileti Trabzon’a kaldı

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St. Gallen deplasmanından eşitlikle ayrıldı.Fırtına bu sezon hücum hattında ilk yarıda verimsiz başladı. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı resmi maçların ilk yarılarında sadece deplasmandaki Ruzomberok maçında ağları sarsıp ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. Karadeniz ekibi, Ruzobberak, Rapid Wien (2), Sivasspor ve St. Gallen ile oynadığı toplam 5 maçta ise ilk yarıda gol atamadı.Türk taraftarlar, St. Gallen tribünlerinde omuz omuzaydı. Dört büyük takım taraftarları kendi formaları ile bordo-mavili takıma destek için birlikte tezahürat yaptıBordo-mavililer transfer harekatına devam ediyor. Karadeniz ekibi Nisan ayından itibaren kadrosuna katmak için uğraş verdiği Muhammed Cham hamlesinde mutlu sona ulaştı. Fransız ekibi Clermont ile süren pazarlıklarda finale gelindi ve 23 yaşındaki 10 numara sosyal medya hesabından "61" paylaşımı yaparak ateşi yaktı… Avusturyalı oyuncu bugün özel uçak ile Fransa'dan direkt Trabzon'a gelecek ve ardından da sağlık kontrollerinden geçecek.