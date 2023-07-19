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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Türkiye’den dev başvuru

Türkiye’den dev başvuru

Başarılı ev sahiplikleriyle adından söz ettiren TFF, UEFA’ya 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için teklifini sundu

Turnuvalara yaptığı başarılı ev sahiplikleriyle dünyanın saygısını kazanan Türkiye, bir organizasyon için daha kolları sıvadı. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final karşılaşmalarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, şehir olarak İstanbul'u tercih ettiğini belirtti. Beşiktaş'ın Vodafone Park, Fenerbahçe'nin Ülker Stadı ve Galatasaray'ın Rams Park statları önerildi. Öte yandan ülkemizin dışında Almanya, Romanya, İskoçya, İsrail, Norveç ve İsviçre de finaller için başvuruda bulundu. Türkiye, 2005 ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış ve başarılı bir etkinliğe imza atmıştı.

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Türkiye’den dev başvuru
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