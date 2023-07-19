Türkiye’den dev başvuru

Turnuvalara yaptığı başarılı ev sahiplikleriyle dünyanın saygısını kazanan Türkiye, bir organizasyon için daha kolları sıvadı. Avrupa futbolunun patronu UEFA,Türkiye Futbol Federasyonu, şehir olarak İstanbul'u tercih ettiğini belirtti.vestatları önerildi. Öte yandan ülkemizin dışındade finaller için başvuruda bulundu. Türkiye, 2005 ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış ve başarılı bir etkinliğe imza atmıştı.