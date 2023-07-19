Türkiye’den dev başvuru

Başarılı ev sahiplikleriyle adından söz ettiren TFF, UEFA’ya 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için teklifini sundu
Turnuvalara yaptığı başarılı ev sahiplikleriyle dünyanın saygısını kazanan Türkiye, bir organizasyon için daha kolları sıvadı. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Türkiye'nin 2026 ve2027 yıllarındaki Avrupa Ligive Konferans Ligi final karşılaşmalarınıdüzenlemek için teklifyaptığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, şehir olarak İstanbul'u tercih ettiğini belirtti. Beşiktaş'ınVodafone Park,Fenerbahçe'nin ÜlkerStadı ve Galatasaray'ınRams Park statları önerildi. Öte yandan ülkemizin dışında Almanya, Romanya, İskoçya,İsrail, Norveç ve İsviçre de finaller için başvuruda bulundu. Türkiye, 2005 ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış ve başarılı bir etkinliğe imza atmıştı.