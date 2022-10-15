Türkiye’nin gururu oldunuz

Oyuncularını alkışlayarak soyunma odasına giren Trabzonspor Teknik Direktörü, “Büyük bir başarı elde ettiniz. Gerçek ruhumuzu, kimliğimizi sahaya yansıttık” dedi
UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu sahadan silerek 4-0'lık tarihi bir galibiyete imza atan Trabzonspor'da soyunma odasında büyük coşku vardı. İlkmaçta mağlupolduklarıFransızekibineadetanefesaldırmayanve taraftarınındesteğiyleşova imza atanbordo-mavililerdeteknikdirektörAbdullahAvcı dakeyiflendi. Soyunma odasına oyuncularını alkışlayarak giren tecrübeli çalıştırıcı, hepsini kutlayıp duygusal bir konuşma yaptı. "Büyük başarı elde ettiniz.Gerçek ruhumuzu,kimliğimizi sahaya yansıttık" diyen Avcı, "Bu maçlailgili olumsuz hiçbir şeysöylemek istemiyorumçünkü tüm Türkiye'yi gururlandırdınız.Şimdi bizimiçin lig ve Avrupa yenidenbaşladı. Bunu çokdaha iyi hale getireceğiz" ifadesini kullandı.
ŞİMDİ SIRA BEŞİKTAŞ'TA
Yarın oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuşan 59 yaşındaki teknik adam, "Şimdi artıkhepimiz Beşiktaş'ı düşüneceğiz.Zor bir karşılaşmaolacak ama ben bu takımınbaşarabilecekleriniçok iyi biliyorum. Aynıistek ve hırsla İstanbul'dada kazanıp hedefimizeyürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
HAFTANIN GOLÜ BARDHİ'DEN
TRABZONSPOR'UN Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi'nin, Monaco filelerine frikikten gönderdiği gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi. Barajın zıplayacağını hesaplayarak yerden bir vuruşla topu ağlara yollama başarısı gösteren 27 yaşındaki orta saha, bu serbest vuruş anında Bakasetas ile de taktik uygulamış ve Yunan oyuncu topa vuracakmış gibi yaparak kenara çekilmişti.
BEŞİKTAŞ'A DA AYNI PLAN
FARKLI Monaco galibiyetinden sonra gözünü Beşiktaş maçına çeviren Trabzonspor'da Abdullah Avcı, planlarını hazırlıyor. Monaco karşısında ön alanda baskı, hızlı hücum ve bol şut denemesi yapan Fırtına, aynı planı Kara Kartal'a da uygulamaya çalışacak. Ancak kadroda mecburi değişiklikler yapılacak. Sakatlanan Hüseyin Türkmen'in yerine sağ bekte yeniden Larsen oynayacak. Forvette de Gomez, Umut'tan formayı geri alacak. Ayrıca Avcı'nın +3 yerli kuralı nedeniyle Abdülkadir veya Yusuf'u ilk 11'de görevlendirme düşüncesinde olduğu öğrenildi
SEFİLLER! TRABZONSPOR'UN
Monaco karşısında aldığı farklı galibiyet Fransa'da şok etkisi yarattı. L'Equipe gazetesi, Victor Hugo'nun romanına atıfta bulunarak 'Sefiller' başlığını kullanırken, "Monaco her şeyi yanlış yaptı. Trabzon'un sahasında döküldüler" diye yazdı. Maçın en yüksek notu ilk yarıdaki kurtarışlarıyla oyunu 0-0'da tutan Uğurcan'a verilirken attığı hatalı pas sonrası topu ağlarında gören Alman kaleci Nübel, 2 puan ile 90 dakikanın en az notunu alan isim oldu. Le Figaro ise "Monaco için kâbus gecesi" manşetini attı ve Trabzon'da her şeyin ters gittiği belirtildi.
BOLU BEYİ'NE YAN BAKILMIYOR SPOR Toto 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Michel Landel, 61. dakikada Joel Ngandau ve 90. dakikada İbrahima Balde attı. 6 maçtırbileği bükülmeyenBoluspor 15 puanayükseldi. Bu sezon galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor ise 2 puanda kaldı.