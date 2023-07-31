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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Üçüncü şok Benkovic!

Üçüncü şok Benkovic!
Trabzonspor'un yeni transferlerinden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Önce stoper Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmişti. Ardından ön çapraz bağı yırtılan Orsic ameliyat edilmişti. Dün ise hava topu mücadelesinde Filip Benkovic sakatlandı. 26 yaşındaki stoper hastaneye kaldırılırken "Burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur" açıklaması yapıldı. Benkovic bir hafta dinlendirildikten sonra idmanlara maskeyle çıkabilecek.

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Üçüncü şok Benkovic!
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