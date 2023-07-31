Üçüncü şok Benkovic!

yeni transferlerinden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Önce stopersol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmişti. Ardındanameliyat edilmişti. Dün ise hava topu mücadelesinde Filip Benkovic sakatlandı. 26 yaşındaki stoper hastaneye kaldırılırkenaçıklaması yapıldı. Benkovic bir hafta dinlendirildikten sonra idmanlara maskeyle çıkabilecek.